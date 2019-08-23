Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın 8. bölümüne damga vuran Yeşilçam sorusu! Şener Şen'in repliğinde geçenTaçsız Kral hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana programı her hafta çok konuşulan programlar arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitliyor.

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