Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın 8. bölümüne damga vuran Yeşilçam sorusu! Şener Şen'in repliğinde geçenTaçsız Kral hangisidir?

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın 8. bölümüne damga vuran Yeşilçam sorusu! Şener Şen'in repliğinde geçen"Taçsız Kral" hangisidir?
ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana programı her hafta çok konuşulan programlar arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana 22 Ağustos tarihinde 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güven Bana'nın 8. bölümüne "Şener Şen'in ünlü jilet satma sahnesindeki repliğinde bahsi geçen futbolculardan "Taçsız Kral" şeklinde sözü edilen hangisidir?" sorusu damga vurdu. Yeşilçam'ın en çok sevilen filmleri arasında yer alan Neşeli günlerde yer alan soruyu sosyal medyada gecenin en çok arananları arasına girdi.
23.08.2019 07:32
- Son Güncelleme: 23.08.2019 07:32
ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana programı her hafta çok konuşulan programlar arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitliyor.
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