Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında geceye damga vuran an! O soruya öyle bir cevap verdiler ki...
ATV ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması 'Güven Bana'nın son bölümü yine ilgiyle takip edildi. Güven Bana yarışmasının son bölümüne "Münir Özkul ile Adile Naşit'in birlikte oynadığı filmlerden hangisinde "turşu suyunun 'limon'la mı yoksa 'sirke'yle mi daha iyi yapıldığı konusunda bir tartışma geçer?" sorusunun sorulduğu yarışmacılar damga vurdu. Peki "Münir Özkul ile Adile Naşit'in birlikte oynadığı filmlerden hangisinde "turşu suyunun 'limon'la mı yoksa 'sirke'yle mi daha iyi yapıldığı konusunda bir tartışma geçer?" sorusunun cevabı ne? İşte Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının son bölümü...
09.08.2019 06:39
- Son Güncelleme: 09.08.2019 06:58
Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışmasının son bölümü ilgiyle takip edildi. Yarışmanın son bölümünde geceye "Münir Özkul ile Adile Naşit'in birlikte oynadığı filmlerden hangisinde "turşu suyunun 'limon'la mı yoksa 'sirke'yle mi daha iyi yapıldığı konusunda bir tartışma geçer?" sorusunun sorulduğu yarışmacılar damga vurdu.
MÜGE ANLI GÜVEN BANA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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