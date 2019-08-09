Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında geceye damga vuran an! O soruya öyle bir cevap verdiler ki...

Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışmasının son bölümü ilgiyle takip edildi. Yarışmanın son bölümünde geceye "Münir Özkul ile Adile Naşit'in birlikte oynadığı filmlerden hangisinde "turşu suyunun 'limon'la mı yoksa 'sirke'yle mi daha iyi yapıldığı konusunda bir tartışma geçer?" sorusunun sorulduğu yarışmacılar damga vurdu.



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