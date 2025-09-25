PODCAST CANLI YAYIN

Müge Anlı’da şoke eden olay: Fezullah Çoraman’ın katili kim? “Ölmeden bir gün önce bana isim verdi”

Antalya'nın Elmalı ilçesinde muhtar azası Fezullah Çoraman, 3 Ekim 2020'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Tedavi sürecinde yaşam mücadelesi veren Çoraman, beynindeki ödem nedeniyle hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili şüpheliler, tutuklanıp serbest bırakılmalarının ardından atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak cinayetin aydınlatılması için yardım istedi. Fezullah Çoraman eşi Ülger Hanım'ın açıklamaları dikkat çekerken gözler Muhammet Durmuş'a çevrildi. İşte detaylar...

Muhtar azası Fezullah Çoraman, 3 Ekim 2020 tarihinde sabaha karşı saat üç sularında Antalya'nın Elmalı ilçesi Dereköy mahallesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Uzak mesafeden başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Çoraman, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından taburcu edilen Çoraman, beyninde oluşan ödem nedeniyle 5 Aralık 2020'de yeniden hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fezullah Çoraman, saldırının ardından verdiği ifadesinde canına kast eden kişiler olarak ise Hasan Şen, oğlu Eyüp Şen ve kuzeni Osman Şen'in isimlerini verdi. Çoraman'ın ifadesinin ardından üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir süre sonra tutuksuz yargılanmalarına karar verilen Hasan Şen, oğlu Eyüp Şen ve kuzeni Osman Şen, cinayetin çözülmesi için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

Şen Ailesi'nin yanı sıra Fezullah Çoraman'ın eşi Ülger Hanım ve kardeşleri Sultan Hanım ve Arife Hanım da canlı yayına katıldı. Çoraman'ın hayatını kaybettiğinde yanında köyün şimdiki muhtarının olduğu ve ilerleyen zamanlarda onun da canlı yayına katılacağı öğrenildi.

Köyün bir önceki muhtarı olan Hasan Şen, "2024 yılındaki seçimde bir oyla kaybettim, köyde 50 kişi oy kullanıyor. Ben eski muhtardım benden devraldı. Bizim orda seçmenin kendi başına oy atma şansı yok. Parayla da ilgisi yok, baskıyla... Kendi yakınlarım bile yok. Ben adalet aramaya geldim, bizim orada adalet yok" diyerek köydeki seçim ortamından bahsetti.

Fezullah Çoraman'ın eşi Ülger Hanım ile kardeşi Arife Hanım, Müge Anlı'nın "Siz Şen Ailesi'nin yaptığından şüpheleniyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Ancak Fezullah Çoraman'ın diğer kardeşi Sultan Hanım "Hayır ben yapmadıklarını biliyorum. Bunlardan bilinsin diye birisi suçu onların üzerine attı" dedi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay gününü anlatan Ülger Hanım, "Gece saat 2.30-3 arası oldu. Karşı taraftan silah sıktılar, eşimde karşılık verdi. Omuzundan ve kafasından vuruldu. Can havliyle keçilerin yanına gelip onların iplerini çözdü. Keçiler salınınca bizim de haberimiz oldu. Eşimin yanına gittiğimizde yüzüstü yatıyordu. Omuzundan ve kafasından kan akıyordu. Ambulans çağırdık hastane gittik, 20 gün kaldı yoğun bakımda. Hastaneden çıkınca görümcemin yanına geldi. Her akşam bizi çağırırdı, konuşurduk. Son günde çağırdı, konuştuk"

Şen Ailesi hakkında da konuşan Ülger Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim vefat etmeden önce bana 'Şenlerden uzak duracaksın' dedi. Muhtarlık davası vardı aralarında... Onların tarafa kimseye yollama, çocukları da gönderme dedi. Bu nedenle keçileri ben otlatmaya çıkıyordum. O tarafa gittiğim zaman keçilerimizi sürekli taşlıyorlardı. Ölmeden bir gün önce konuştuk, bana 'Eyüp Şen vurdu beni' dedi. 'Neden' diye sorunca 'Orasını karıştırma, ben ayağa kalktığımda onlara göstereceğim. Bana bir şey olursa bu köyde durma, çocukları al git' dedi"

Şüphelerinden de bahseden Ülger Hanım, "Gece uyuduğunda gizli gizli bakardım ne kadar parası var diye. Bazen fazla parayla gelirdi. Çalışmayan adam bu kadar parayı nereden bulacak? O yüzden ben muhtarlık davasından şüpheleniyorum" diyerek dikkat çekti.

Sancılı bir evlilik geçirdiğini belirten Ülger Hanım, yıllardır görmediği kızının eşinin ailesinden de kuşku duyduğu dile getirdi. Ülger Hanım, "İsmail Çetin'den de şüpheleniyorum. Kızımdan dolayı dünür oluyor. Kızım 21 yaşında nikahı yok. 15 yaşında evlendi, bir kere gördüm yüzünü. Belki onlarda işin içinde vardır" diyerek kocasının katil ya da katillerinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Tüm bunlarla beraber Fezullah Çoraman'ın vurulduğu gece yanında olan muhtar Muhammet Durmuş ile ilgili detaylar kafa karıştırdı.

"HEDEF BEN DE OLABİLİRİM"

Olay gecesini anlatan Muhammet Durmuş "Hedef ben de olabilirim" diyerek olay gecesinde yaşananları şöyle anlattı: "Feyzullah ağabeyi evinin yakınına bıraktıktan sonra, iki el silah duydum. Kurşun arabaya geldi. Bir camdan girdi diğerinden çıktı. Cam kırıkları yüzümü yaraladı, can havliyle oradan kaçtım. Feyzullah ağabeye silah sıkıldığını görmedim, bir süre sonra aradım inleme sesleri geldi. Dünürü İsmail Çetin'e haber verdim"

Program sırasında Müge Anlı, "Silahlı saldırıya uğrayacak kadar kiminle düşmanlığınız vardı?" sorusunu yöneltti.

Muhtar, "Kimseyle silahlı saldırıya uğrayacak kadar bir sorunumuz yok. Ben de şüpheli konumdayım" diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Ayrıca Feyzullah Çoraman vurulduktan sonra kaçtığını belirten muhtar, daha sonra nezarete alındığını söyledi.

