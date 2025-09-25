Müge Anlı’da şoke eden olay: Fezullah Çoraman’ın katili kim? “Ölmeden bir gün önce bana isim verdi”
Antalya'nın Elmalı ilçesinde muhtar azası Fezullah Çoraman, 3 Ekim 2020'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Tedavi sürecinde yaşam mücadelesi veren Çoraman, beynindeki ödem nedeniyle hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili şüpheliler, tutuklanıp serbest bırakılmalarının ardından atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak cinayetin aydınlatılması için yardım istedi. Fezullah Çoraman eşi Ülger Hanım'ın açıklamaları dikkat çekerken gözler Muhammet Durmuş'a çevrildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: