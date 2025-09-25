Müge Anlı’da şoke eden olay: Feyzullah Çoraman’ın katili kim? “Ölmeden bir gün önce bana isim verdi”

Şen Ailesi hakkında da konuşan Ülger Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim vefat etmeden önce bana 'Şenlerden uzak duracaksın' dedi. Muhtarlık davası vardı aralarında... Onların tarafa kimseye yollama, çocukları da gönderme dedi. Bu nedenle keçileri ben otlatmaya çıkıyordum. O tarafa gittiğim zaman keçilerimizi sürekli taşlıyorlardı. Ölmeden bir gün önce konuştuk, bana 'Eyüp Şen vurdu beni' dedi. 'Neden' diye sorunca 'Orasını karıştırma, ben ayağa kalktığımda onlara göstereceğim. Bana bir şey olursa bu köyde durma, çocukları al git' dedi"