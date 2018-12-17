Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın şüphelendiği Haydar Sırça tutuklandı! 17 Aralık

Müge Anlı'da bugün şok üstüne şok yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 125 gündür kayıp olan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz hakkında yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayında Nursel ve Deniz'in kaybıyla ilgili birinci şüpheli kişi Haydar Sırça'nın tutuklandığı haberini verdi. Haydar Sırça'nın hareketlerinden daha önce şüphelenen Müge Anlı bir kez daha yanılmadı. İşte 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınınnda yaşananlar...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:09:31 Güncelleme: 12:32:59
Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018
Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018

MÜGE ANLI YİNE YANILMADI!

Müge Anlı'nın işaret ettiği Haydar Sırça, kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı. İzmir'de 8 Ağustos'ta esrarengiz bir şekilde kaybolan 42 yaşındaki Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi günlerdir iki kadını adım adım izleyen Müge Anlı duyurdu.

Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018
Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018

Müge Anlı'nın 130 gündür aradığı iki kayıp kadın Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olayın bir numaralı şüphelisi ve Nursel Doğan'ın sevgilisi olan Haydar Sırça tutuklandı.

Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018
Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018

Müge Anlı programına aylar önce sadece bir kere katılan Haydar Sırça yalanlar söylemiş ve çelişkili ifadelerde bulunmuştu.

Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018
Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018

Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz, Haydar Sırça'nın Dikili'deki yazlık evinde kaybolmuştu. Fakat Dikili'de sanılan ev Bergama'nın bir köyünde ortaya çıktı.

Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018
Müge Anlı'da şok gelişme! Nursel Doğan ve Deniz'in kaybındaki bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı | 17 Aralık 2018

Haydar Sırça'nın evin çevresinde yeni beton dökülen yerlerin bulunmasının ardından evde inceleme yapıldı. Haydar Sırça'nın evindeki salon halısının değiştiğini söyleyen Haydar Sırça'nın eşi, 6 metrekarelik halının ortada olmadığını söyledi.

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