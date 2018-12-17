Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın şüphelendiği Haydar Sırça tutuklandı! 17 Aralık

Müge Anlı'da bugün şok üstüne şok yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 125 gündür kayıp olan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz hakkında yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayında Nursel ve Deniz'in kaybıyla ilgili birinci şüpheli kişi Haydar Sırça'nın tutuklandığı haberini verdi. Haydar Sırça'nın hareketlerinden daha önce şüphelenen Müge Anlı bir kez daha yanılmadı. İşte 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınınnda yaşananlar...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:09:31 Güncelleme: 12:32:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





