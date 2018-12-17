Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın şüphelendiği Haydar Sırça tutuklandı! 17 Aralık
Müge Anlı'da bugün şok üstüne şok yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 125 gündür kayıp olan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz hakkında yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayında Nursel ve Deniz'in kaybıyla ilgili birinci şüpheli kişi Haydar Sırça'nın tutuklandığı haberini verdi. Haydar Sırça'nın hareketlerinden daha önce şüphelenen Müge Anlı bir kez daha yanılmadı. İşte 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınınnda yaşananlar...
MÜGE ANLI YİNE YANILMADI!
Müge Anlı'nın işaret ettiği Haydar Sırça, kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı. İzmir'de 8 Ağustos'ta esrarengiz bir şekilde kaybolan 42 yaşındaki Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi günlerdir iki kadını adım adım izleyen Müge Anlı duyurdu.