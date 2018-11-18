Müge Anlı'da skandalları ortaya çıkmıştı! (18 Kasım) İşte Murat Tekin'in cesedinin bulunduğu yer
Müge Anlı canlı yayında 77 gün hiçbir haber alınamayan temizlik görevlisi Murat Tekin'in casedine ulaşıldı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te nerede olduğu araştırılan Murat Tekin'in skandal gerçekleri ortaya çıkmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan temizlik görevlisi Murat Tekin'in erkek sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Evden ayrıldıktan tam 77 gün sonra en son görüldüğü yerin hemen bir sokak ötesinde metruk bir binada cansız bedenine ulaşıldı. Müge Anlı ekibi o binanın olduğu yere gitti ve binanın içine girdi. İşte Müge Anlı canlı yayınında gösterilen Murat Tekin'in cesedinin bulunduğu yer...
7 Kasım Müge Anlı'da şok gelişme yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 77 gün önce kaybolduğu söylenen Aydın'daki temizlik görevlisi Murat Tekin'in ölü bulunduğu haberi açıklandı. Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları sonucunda 17 Ekim tarihinde Murat Tekin'in erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmış ve o sevgili canlı yayına gelerek bazı iddialarda bulunmuştu.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ MURAT TEKİN ÖLÜ BULUNDU
Müge Anlı'da bugün aylar önce kayıp olduğu söylenen temizlik görevlisi Murat Tekin'in cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. 3 çocuk babası Murat Tekin, Aydın'da metruk bir binanın bodrum katında ölü bulundu. Metruk binadan gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin polise ihbar etmesiyle Murat Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı.