Müge Anlı'da skandalları ortaya çıkmıştı! (18 Kasım) İşte Murat Tekin'in cesedinin bulunduğu yer

Müge Anlı canlı yayında 77 gün hiçbir haber alınamayan temizlik görevlisi Murat Tekin'in casedine ulaşıldı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te nerede olduğu araştırılan Murat Tekin'in skandal gerçekleri ortaya çıkmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan temizlik görevlisi Murat Tekin'in erkek sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Evden ayrıldıktan tam 77 gün sonra en son görüldüğü yerin hemen bir sokak ötesinde metruk bir binada cansız bedenine ulaşıldı. Müge Anlı ekibi o binanın olduğu yere gitti ve binanın içine girdi. İşte Müge Anlı canlı yayınında gösterilen Murat Tekin'in cesedinin bulunduğu yer...

18 Kasım 2018 Pazar, 17:13:43 Güncelleme: 17:28:15
Müge Anlıda skandalları ortaya çıkmıştı! İşte Murat Tekinin cesedinin bulunduğu yer

7 Kasım Müge Anlı'da şok gelişme yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 77 gün önce kaybolduğu söylenen Aydın'daki temizlik görevlisi Murat Tekin'in ölü bulunduğu haberi açıklandı. Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları sonucunda 17 Ekim tarihinde Murat Tekin'in erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmış ve o sevgili canlı yayına gelerek bazı iddialarda bulunmuştu.

Müge Anlıda skandalları ortaya çıkmıştı! İşte Murat Tekinin cesedinin bulunduğu yer

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlik görevlisi olan 3 çocuk babası Murat Tekin en son evine bir miktar para bırakıp kayıplara karışmıştı. Murat Tekin'den tam 77 gün sonra kötü haber geldi.

Müge Anlıda skandalları ortaya çıkmıştı! İşte Murat Tekinin cesedinin bulunduğu yer

TEMİZLİK GÖREVLİSİ MURAT TEKİN ÖLÜ BULUNDU

Müge Anlı'da bugün aylar önce kayıp olduğu söylenen temizlik görevlisi Murat Tekin'in cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. 3 çocuk babası Murat Tekin, Aydın'da metruk bir binanın bodrum katında ölü bulundu. Metruk binadan gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin polise ihbar etmesiyle Murat Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Müge Anlıda skandalları ortaya çıkmıştı! İşte Murat Tekinin cesedinin bulunduğu yer

MURAT TEKİN ÖLDÜ MÜ YOKSA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

7 Ekim Müge Anlı'da Murat Tekin'in öldürülmesi ile ilgili şüpheler üzerinde duruldu. Üzerinde iş elbisesi bulunan Murat Tekin'in cebinden kimliği çıktı.

Müge Anlıda skandalları ortaya çıkmıştı! İşte Murat Tekinin cesedinin bulunduğu yer

22 Ağustos'ta Sevgi Yolu'nda kaybolan temizlik görevlisi Murat Tekin, hemen arka sokakta tam 77 gün sonra ölü bulundu. Mahalle sakinlerinin metruk bir binadan kötü koku geldiğini söylemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri o binanın bodrum katında Murat tekin'in cansız bedeniyle karşılaştılar.

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