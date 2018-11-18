Müge Anlı'da skandalları ortaya çıkmıştı! (18 Kasım) İşte Murat Tekin'in cesedinin bulunduğu yer

Müge Anlı canlı yayında 77 gün hiçbir haber alınamayan temizlik görevlisi Murat Tekin'in casedine ulaşıldı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te nerede olduğu araştırılan Murat Tekin'in skandal gerçekleri ortaya çıkmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan temizlik görevlisi Murat Tekin'in erkek sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Evden ayrıldıktan tam 77 gün sonra en son görüldüğü yerin hemen bir sokak ötesinde metruk bir binada cansız bedenine ulaşıldı. Müge Anlı ekibi o binanın olduğu yere gitti ve binanın içine girdi. İşte Müge Anlı canlı yayınında gösterilen Murat Tekin'in cesedinin bulunduğu yer...

18 Kasım 2018 Pazar, 17:13:43 Güncelleme: 17:28:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





