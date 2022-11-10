Müge Anlı, Yeşim Kamışlı ve Ali Korkmaz'a ateş püskürdü! Cinsel ilişki görüntülerini kızına atmıştı: 'Pornografik görüntülerini...'
Müge Anlı, Yeşim Kamışlı ve Ali Korkmaz'a ateş püskürdü! Yeşim Kamışlı'nın 15 yaşındaki kızına cinsel ilişkiye girdiği ve uyuşturucu kullandığı görüntüleri atıp, "Aşkom ben sana mal yollayayım sen ufaktan arkadaşlarına ver. Seni zengin yapayım. Mesajları annene gösterme" mesajı yazan Ali Korkmaz, sevgilisiyle birlikte bugün Müge Anlı canlı yayınındaydı. "Görüntüleri ben attım" diyen Yeşim Kamışlı herkesi şoke ederken Müge Anlı iğrenç olayla ilgili son dakika bilgisini de aktardı. 15 yaşındaki çocuk için gerekli kurumlara seslenen Müge Anlı'nın çağrısı yanıtsız kalmadı. Müge Anlı 'Pornografik görüntülerini atamaz. Beni çıldırtmayın' diyerek yayını keserken yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Yeşim Kamışlı ve Ali Korkmaz olayında son durum...
"SANA NELER ETMİŞ ŞİMDİ DE KIZLARINA SATAŞIYOR"
Müge Anlı, Yeşim Kamışlı ve Ali Korkmaz'a ateş püskürdü! Cinsel ilişki ve uyuşturucu kullanırken çekildikleri görüntüleri 15 yaşındaki kızına atmıştı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Temmuz ayından beri kayıp olan 2 çocuk annesi Yeşim'in olayı gündeme bomba gibi düştü. Birdane ve Açelya Kamışlı, kayıp olan Yeşim'in kaçırıldığını düşünerek Müge Anlı'dan yardım istemek için canlı yayına çıktı. Herkesi şoke eden iğrenç detaylar kısa süre sonra ortaya çıktı.
Yeşim'in 15 yaşındaki kızının başına gelenler ise ağızları açık bıraktı. Kızlarının bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyen Birdane ve Açelya Kamışlı, Yeşim'in TikTok üzerinden tanıştığı 2 çocuk babası tur şoförü Ali Korkmaz ile kaçtığını iddia etti. Hatta anne Birdane, Ali Korkmaz adlı şahsın yasak madde sattığını ve Yeşim'le birlikte tırda kaldıklarını belirtti.
15 YAŞINDAKİ KIZ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!
Anne Birdane Yeşim'in 2 kız çocuğunu da yanına almaya çalıştığını öne sürdü. Daha da ileri giden anne Birdane son ifadeleriyle tüyleri diken diken yaptı. Ali Korkmaz'ın 15 yaşındaki kızına "Aşkom ben sana mal yollayayım sen ufaktan arkadaşlarına ver. Seni zengin yapayım. Mesajları annene gösterme" mesajını yazdığını açıkladı. Ayrıca annesinin çıplak görüntülerini de gönderdiğini belirtti.
Ortaya atılan iddialarla donup kalan Müge Anlı ise Yeşim'i buldu ve canlı yayına bağlattı. Yeşim annesine seslenerek, "Anne ben iyiyim. Ben seninle üç gün önce görüştüm anne. Evimi gösterdim. Kötü bir durumda olsam her şekilde çıkıp gelirim. Benim eşim işinde gücünde." sözleriyle kaçırıldığını kabul etmedi.