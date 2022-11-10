Müge Anlı, Yeşim Kamışlı ve Ali Korkmaz'a ateş püskürdü! Cinsel ilişki görüntülerini kızına atmıştı: 'Pornografik görüntülerini...'

15 YAŞINDAKİ KIZ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Anne Birdane Yeşim'in 2 kız çocuğunu da yanına almaya çalıştığını öne sürdü. Daha da ileri giden anne Birdane son ifadeleriyle tüyleri diken diken yaptı. Ali Korkmaz'ın 15 yaşındaki kızına "Aşkom ben sana mal yollayayım sen ufaktan arkadaşlarına ver. Seni zengin yapayım. Mesajları annene gösterme" mesajını yazdığını açıkladı. Ayrıca annesinin çıplak görüntülerini de gönderdiğini belirtti.