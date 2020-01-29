Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın bu görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü! Oldukça şaşıracaksınız!

Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, biri de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar. Bu iki isim arasındaki bağı merak ediyorsunuzdur. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Görünce çok şaşıracaksınız.

Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sizi çok şaşırtacak.