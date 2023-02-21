Müge Anlı ’eşim emniyet müdürü biliyorsunuz, kendisine de duyurmak istiyorum’ dedi o iddialarla küplere bindi! ’Öldürdükleri kedi tüyü ve derisi...’

MÜGE ANLI EŞİNE SESLENDİ

Kedi tüyünü gören Müge Anlı, "Biliyorsunuz benim eşim de emniyet müdürü bu işlerle de ilgileniyor buradan kendisine de duyurmak istiyorum. Gerçekten kedi kesilsin diye getiren bir polis memuru olduğna inanmak istemiyorum ama, o bu işlere de bakıyor ayrıca polislerin bu hayvanları koruyup kollamak için de bir birimleri var. Aklım almıyor" dedi.