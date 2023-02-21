Müge Anlı 'eşim emniyet müdürü biliyorsunuz, kendisine de duyurmak istiyorum' dedi o iddialarla küplere bindi! 'Öldürdükleri kedi tüyü ve derisi...'
Beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini yitiren Merve ve annesi, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak yardım istedi. Yeniden görme vaadi veren üfürükçüye 260 bin TL kaptırdıklarını belirten anne - kız, polis olan akrabalarının aracılığı ile o üfürükçü ile tanıştıklarını açıkladı ve çarpıcı iddialarda bulundu. "Öte alemden getirdiğim kolye" , "Kedi tüyü ve derisinden gelen şifa" diyerek anne - kızı dolandıran o üfürükçü Adem ve polis memuru kuzen Habib ile ilgili Müge Anlı eşine seslendi. İşte ATV canlı yayınında yaşananlar...
'ÖLDÜRDÜKLERİ KEDİ TÜYÜ VE DERİSİ İLE KIZIMIN GÖZÜNÜ AÇACAKLARDI'
Müge Anlı 'eşim emniyet müdürü biliyorsunuz, kendisine de duyurmak istiyorum' dedi o iddialarla küplere bindi!
"Gözleri ameliyattan sonra gördü ertesi gün de tümör ameliyatına girdi çıktı, çocuk ağlıyor. Gözünün kaybı hepten gitti." diyen Naime Hanım, kızı Merve'nin gözlerinin yeniden görmesi için çaresiz kaldığını ve akrabası olan polis memuru Habib Bey'in aracılığı ile bir üfürükçüye kandığını ileri sürdü.
"Öte dünyadan getirdim" dediği kolyeler ve kedi tüyü ve derisi ile beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini yitiren Merve'nin gözlerinin açılacağını ileri süren üfürükçü Adem'le ilgili iddialar Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
MÜGE ANLI EŞİNE SESLENDİ
Kedi tüyünü gören Müge Anlı, "Biliyorsunuz benim eşim de emniyet müdürü bu işlerle de ilgileniyor buradan kendisine de duyurmak istiyorum. Gerçekten kedi kesilsin diye getiren bir polis memuru olduğna inanmak istemiyorum ama, o bu işlere de bakıyor ayrıca polislerin bu hayvanları koruyup kollamak için de bir birimleri var. Aklım almıyor" dedi.