Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Mahmut Aykurt: Yolumu kesen araç... Gerçekle herkes şok oldu!
Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt itirafı ile herkes şok oldu! Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 29 Kasım'dan bu yana kayıp olan kardeşi Burhan Aykurt hakkında akılalmaz iddialarda bulunan Mahmut Aykurt, yayın sonrası Müge Anlı'ya itiraf ettiği gerçekleri, 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınınında açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? Abi Mahmut Aykurt'un borçları kardeşi Burhan'ın sonu mu oldu? İşte Türkiye'nin merakla beklediği Burhan Aykurt olayında son dakika Mahmut Aykurt itirafı ve 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!
24.09.2019 10:52
- Son Güncelleme: 24.09.2019 11:13
Müge Anlı canlı yayınında beklenen itiraf geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te birbirinden esrarengiz faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Günlerdir kardeşinin kaçırılıp öldürüldüğünü anlatıyordu! Müge Anlı'ya yaptığı itirafla her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı! Müge Anlı'daki son dakika gelişmesi ile herkes şok oldu. İşte 24 Eylül Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
Muğla Fethiye'de 28 Kasım 2018 tarihinde kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt, 1 yıldır her yerde aranıyor. Ailesi, oğullarının başına ne geldiğinin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya başvurdu.
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