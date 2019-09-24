Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Mahmut Aykurt: Yolumu kesen araç... Gerçekle herkes şok oldu!

Müge Anlı canlı yayınında beklenen itiraf geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te birbirinden esrarengiz faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Günlerdir kardeşinin kaçırılıp öldürüldüğünü anlatıyordu! Müge Anlı'ya yaptığı itirafla her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı! Müge Anlı'daki son dakika gelişmesi ile herkes şok oldu. İşte 24 Eylül Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!