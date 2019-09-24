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Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Mahmut Aykurt: Yolumu kesen araç... Gerçekle herkes şok oldu!

Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt itirafı ile herkes şok oldu! Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 29 Kasım'dan bu yana kayıp olan kardeşi Burhan Aykurt hakkında akılalmaz iddialarda bulunan Mahmut Aykurt, yayın sonrası Müge Anlı'ya itiraf ettiği gerçekleri, 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınınında açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? Abi Mahmut Aykurt'un borçları kardeşi Burhan'ın sonu mu oldu? İşte Türkiye'nin merakla beklediği Burhan Aykurt olayında son dakika Mahmut Aykurt itirafı ve 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!

24.09.2019 10:52 - Son Güncelleme: 24.09.2019 11:13
Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Mahmut Aykurt: Yolumu kesen araç... Gerçekle herkes şok oldu!

Müge Anlı canlı yayınında beklenen itiraf geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te birbirinden esrarengiz faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Günlerdir kardeşinin kaçırılıp öldürüldüğünü anlatıyordu! Müge Anlı'ya yaptığı itirafla her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı! Müge Anlı'daki son dakika gelişmesi ile herkes şok oldu. İşte 24 Eylül Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!

Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Mahmut Aykurt: Yolumu kesen araç... Gerçekle herkes şok oldu!

Muğla Fethiye'de 28 Kasım 2018 tarihinde kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt, 1 yıldır her yerde aranıyor. Ailesi, oğullarının başına ne geldiğinin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya başvurdu.

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA İTİRAFI! VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Mahmut Aykurt: Yolumu kesen araç... Gerçekle herkes şok oldu!

Günlerdir canlı yayına çıkıp kardeşinin kaçırıldığını iddia eden ağabey Mahmut Aykurt, "Yolumu sarı bir araç kesti. Sürücüsü, Burhan'ı evlilik vaadiyle kandırdıklarını ve parasını aldıktan sonra öldürdüklerini anlattı. Kardeşimi boğmuş" diye anlattı.

Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Mahmut Aykurt: Yolumu kesen araç... Gerçekle herkes şok oldu!

Müge Anlı'nın sıralı soruları karşısında ağabey Mahmut Aykurt, daha fazla dayanamayarak şok bir itirafta bulundu. Müge Anlı'ya yaptığı itirafta; ailesine, polise ve savcıya tüm anlattıklarının yalan olduğunu söyledi.

Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Mahmut Aykurt: Yolumu kesen araç... Gerçekle herkes şok oldu!

Ağabey Aykurt; "Kardeşimin başına ne geldi, bilmiyorum. Kaçırılıp öldürüldüğü olayını ben uydurdum. Polis ilgilensin diye yalan söyledim" ifadelerini kullandı.

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