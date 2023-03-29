Müge Anlı canlı yayında küplere bindi "Siz jigolo musunuz, geceliğiniz 60 bin TL mi?" TikTok'ta tanıştığı adamı fabrikatör sanan Hülya Öztürk...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilginç bir olaya daha sahne oldu. TikTok'ta kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir adam tarafından dolandırıldığını söyleyen Hülya Hanım'ı ağırlayan Müge Anlı, "Tanıştığı ilk gün adam 2 bin lira istemiş, Hülya Hanım da vermiş. Onun ardından da kredileri çekmiş. Sonra tabii harç bitti, yapı paydos" dedi.