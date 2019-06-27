GaleriTelevizyon

Milyoner'e damga vuran soru | Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedir?

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 26 Haziran Çarşamba gecesi 833. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı ve 833. yeni bölümü soru ve cevapları...

27.06.2019 00:38 - Son Güncelleme: 27.06.2019 01:30
Milyoner'e damga vuran soru | Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedir?

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 26 Haziran Çarşamba gecesi 833. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Milyoner'e damga vuran soru | Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi.

Milyoner'e damga vuran soru | Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedir?

Soruda, "Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı ve 833. yeni bölümü soru ve cevapları...

Milyoner'e damga vuran soru | Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedir?
Milyoner'e damga vuran soru | Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedir?
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu | “Süt Kardeşler ve Banker Bilo filmlerinde…”
Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu | “Süt Kardeşler ve Banker Bilo filmlerinde…”