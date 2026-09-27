Mercan Köşk’te dengeler altüst oldu! Toprak’ın kıskançlığı köşkte tansiyonu yükseltti: İntikam için geri dönüyor
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, dün akşam yayınlanan 4. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Cemre, öldüğünü sandığı Toprak'ın hayatta olduğunu ve kendisinden kaçtığını öğrenerek büyük bir yıkım yaşadı. En zor anlarında yanında Aras'ı bulan Cemre'nin onunla yakınlaşması, gizlendiği yerden ikiliyi izleyen Toprak'ın kıskançlık krizine girmesine neden oldu.
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