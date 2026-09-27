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Mercan Köşk’te dengeler altüst oldu! Toprak’ın kıskançlığı köşkte tansiyonu yükseltti: İntikam için geri dönüyor

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, dün akşam yayınlanan 4. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Cemre, öldüğünü sandığı Toprak'ın hayatta olduğunu ve kendisinden kaçtığını öğrenerek büyük bir yıkım yaşadı. En zor anlarında yanında Aras'ı bulan Cemre'nin onunla yakınlaşması, gizlendiği yerden ikiliyi izleyen Toprak'ın kıskançlık krizine girmesine neden oldu.

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Mercan Köşk’te Dengeler Değişti!

Mercan Köşk'ün dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle hikâyedeki dengeler bir kez daha değişti.

Cemre ve Aras Kıbrıs’ta Şok Gerçeklerle Yüzleşiyor!

KIBRIS YOLCULUĞUNDA BEKLENMEDİK GERÇEKLER

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizide Cemre, Asil olarak tanıdığı Toprak'ın hayatta olduğunu ve kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu öğrenirken, Aras'la birlikte çıktığı Kıbrıs yolculuğu onu beklemediği gerçeklerle karşı karşıya bıraktı.

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk 5. bölüm fragmanı
Aras’ın Hamlesi Mercan Köşk’te Gerilimi Tırmandırdı!

Aras ve Cemre arasındaki yakınlaşmaya tanık olan Toprak'ın kıskançlığı giderek büyürken, Mercan Köşk ve Hozan Konağı cephesinde yaşanan gelişmeler iki aile arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Esved'in yasa dışı işlerine karşı harekete geçen Aras'ın bölüm finalindeki hamlesi ise iki taraf arasındaki mücadelede yeni bir cephe açtı.

Cemre, Kıbrıs’ta Toprak’ın Gerçek Planlarını Öğrendi!

4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Toprak'ın başına gelenleri öğrenen Cemre, yarım kalan sorularına cevap bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gitti. Ancak burada karşılaştığı gerçek, Cemre için yeni bir hayal kırıklığı oldu. Toprak'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu ve ondan saklandığını anlayan Cemre, yaşadığı ilişkinin gerçekliğiyle yüzleşirken en zor anlarında yanında yine Aras vardı.

Cemre ve Aras’ın Yakınlığı, Toprak’ı Sarsıyor!

Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak ise Aras ve Cemre'yi yan yana görünce büyük bir sarsıntı yaşadı.

İkili arasındaki yakınlık Toprak'ın kıskançlığını giderek artırırken, geçmişte geride bıraktığı hayatına dönmeye hazırlanan Toprak için Aras ve Cemre arasındaki bağ yeni bir hesaplaşmanın da kapısını araladı. Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB ise saklanan gerçeklere dair yeni bir soru işareti yarattı.

Mercan Köşk’te Eslem ve Hülya Arasında Büyük Kavga!

KÖŞKTE YÜKSELEN TANSİYON

USB'nin Eslem'in eline geçmesiyle olaylar yeni bir yön aldı. Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim de giderek tırmandı. İki kadın arasında bir süredir devam eden gerginlik büyük bir kavgaya dönüşürken, yaşananlar köşkteki tansiyonu daha da yükseltti.

Hülya’nın Şüpheleri Gizli İlişkileri Ortaya Çıkarıyor!

Hülya'nın Selçuk ve Eslem'i gizlice konuşurken görmesi ise ikiliyle ilgili şüphelenmesine sebep oldu. Esved ise Araslardan gizli yürüttüğü yasa dışı sevkiyatlar için yeni yollar açmaya çalışırken, planları Aras'ın karşı hamlesiyle altüst oldu.

Aras’ın Büyük Darbesi Esved’i Alt Üst Etti!

ESVED'İ ALT ÜST EDEN DARBE

Bölümün finalinde Aras'ın Esved'e karşı kurduğu oyun sonuç verirken, gerçekleştirdiği büyük yıkım Esved'in yasa dışı işlerine ciddi bir darbe vurdu. Aras'ın bu hamlesi, ikili arasındaki hesaplaşmayı çok daha sert bir noktaya taşıdı.

Aras, Toprak’ın İntikamla Döneceğini İddia Ediyor!

Bölüm sonrası yayınlanan yeni tanıtımda Aras, Toprak'ın yakında döneceğini ancak karşılarına bildikleri Toprak olarak değil, intikam almaya gelen biri olarak çıkacağını söylüyor. Cemre'ye gelen mesajların Toprak'tan olduğunu düşünen Aras, ikisini birlikte gördüğü için Toprak'ın kendisine öfkeli olduğunu dile getiriyor.

Toprak’ın Geri Dönüşü Gerilim Yaratıyor!

TANITIMIN FİNALİNE DAMGA VURAN DÖNÜŞ

Esved'in Aras'tan intikam almak istediği anlar gerilimi yükseltirken, Toprak'ın Esved'le birlikte limandan Aras'ın da gideceğini söylemesi dikkat çekiyor. Tanıtımın finaline ise Toprak'ın dönüşü damga vuruyor.

Mercan Köşk Her Cumartesi atv’de!

Mercan Köşk, her cumartesi saat 20.00'de atv'de!

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon