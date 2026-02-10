Kuruluş Orhan'da dört bir yanda kuşatma: Yeni bir dönem başlıyor

NİLÜFER HATUN NE YAPACAK?

Nilüfer Hatun, İmparator'un kızını Sultan Orhan'la evlendirmek istediğini öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşar. Bu gelişme karşısında Nilüfer Hatun'un tavrı ne olacaktır? Sessiz kalacak mı, yoksa bu oyunu bozacak bir hamle mi yapacaktır?