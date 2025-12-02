PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan 6. bölüm nefes kesecek: Orhan Bey Bizans imparatoruyla karşı karşıya!

Yayınlanan ilk beş bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle heyecanı katlayacak. Yeni sürprizler ve gizemli karakterler, dizinin temposunu bir üst seviyeye taşıyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Yayınlanan ilk beş bölümüyle büyük ses getiren Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle de nefesleri kesecek. Bölüm tanıtımları beklentiyi yükseltirken, yeni hamlelerin ve yeni karakterlerin de habercisi oldu.

Orhan Bey Bursa'nın Kalbine Dokunuyor

Orhan Bey, Bursa fethi için yepyeni bir hamle yapar. Savaştan en çok etkilenen Bursa ahalisinin gönlünü kazanmak için mancınıklarla şehre yardım gönderir. Ancak bu yardım, Bizans cephesinde büyük yankı uyandıracaktır.

İmparator'un Karşı Hamlesi

Orhan'ın Bursa'yı "ahaliyi isyan ettirerek" almaya çalıştığını düşünen İmparator, Flavius ve İznik Tekfuru ile bir araya gelir. Bu toplantıdan nasıl bir plan doğacaktır? Orhan'ın merhameti Bizans'ın korkusu mu olacaktır?

Söğüt'te Gizemli Bir Tehdit

Öte yanda Söğüt'te, kimliği meçhul bir bela ortaya çıkar. Haklarında sadece bir simge bilinen bu gizli düşmanlar kime hizmet etmektedir? Orhan Bey, bu karanlık gücün izini sürebilecek midir?

Flavius ve Fatma Yüz Yüze

Flavius, Fatma Hatun'un karşısına çıkar. Fatma'nın ağzından kendi adını duyan Flavius, sürdürdüğü tüccar oyununu nereye kadar götürecektir? Bu tehlikeli yakınlık, Fatma'yı nasıl bir girdabın içine çekecek?

Fatma ve Halime Hatun'a Görücü Geliyor

Obada Halime ve Fatma için gelen taliplerin heyecanı yaşanır. Didar Hatun'un da devreye girmesiyle Şahinşah, elini çabuk tutar ve Fatma'yı Yiğit'e ister. Ancak bu durum, Malhun ve Nilüfer arasında yeniden soğuk rüzgarlar estirecek midir? Orhan Bey, bu meselede kimden yana olacaktır?

İhanet mi Sadakat mi?

Orhan Bey, İmparator'la görüşmeden önce Temurtaş'ı dizginlemek için bir plan kurar. Görevi Şahinşah ve Alaeddin'e verir. Ancak Temurtaş'ın teklifi kabul edip etmeyeceği, Şahinşah'ın gizli bir hesap içinde olup olmadığı merak konusudur. Şahinşah Orhan'a ihanet mi edecektir?

İmparator'un Gelişi ve Gizemli Kadın

Konstantiniyye'den gelen İmparator, obanın ortasına adeta bir yıldırım gibi düşer. Ancak onunla birlikte gelen gizemli kadın, tüm dengeleri değiştirecektir. Bu kadının gelişiyle Kayı Obası'nda taşlar nasıl yerinden oynayacak?

Kuruluş Orhan Oyuncu Kadrosu

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey), Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), İpek Arkan (Hafsa), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey)

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan