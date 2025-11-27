Kuruluş Orhan 5. bölüm nefes kesti: Orhan Bey posta oturdu!

Orhan Bey Kılıç Kuşandı Kayı'ya Seslendi
Kılıç kuşanma merasimine ahalinin sevinç gösterileri arasında gelen Orhan Bey, yanında Osman Bey'le kendisini bekleyenlerin karşısına çıktı. Kayı'ya seslenen Orhan Bey: "Kayı'nın yiğitleri bacıları, Atam Ertuğrul'un babam Osman'ın yoldaşları, yarenleri! Emanet büyük, yük ağır, yol uzun, vakit dar, vazife ise zor" diyerek ahaliye seslendi. Sözümdür: "Türk devletsiz olmaz, vatansız kalmaz, ezansız olmaz. Türk'ün son kalesi Kayı'dır, son cihadı yarındır." diyerek Kayı'nın Beyi olarak ilk kez ahaliye seslendi.