Kuruluş Orhan 5. bölüm nefes kesti: Orhan Bey posta oturdu!

Milyonların merakla beklediği Kuruluş Orhan, beşinci bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana bağladı. Bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da uzun süre Türkiye gündeminde yer aldı. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca unutulmaz sahneleriyle çok konuşuldu.