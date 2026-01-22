Kuruluş Orhan 11. bölüm nefes kesti: Osmanlı Devleti ilan edildi

Halime ve Dursun Cephesinde Duygu Yüklü Anlar

Halime'nin, "Senin yüreğini yakan ateş benim de bağrımda yanar" sözleriyle Dursun'a içini açması, bölümün en duygusal sahneleri arasında yer aldı. İki karakter arasında ilk defa bu kadar ciddi bir duygusal yakınlaşma oldu.