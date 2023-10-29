Konya'da vahşet | Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyordu. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç ile ailesinin dün gözaltına alındığı belirtildi. İfadesi alınan Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum...