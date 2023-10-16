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Kocasına Doğan ile fotoğrafını gönderip yeni kocam dedi! Nevrigül Alan'a ne oldu?

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nevrigül Alan konusu izleyicilerin merak konusu oldu. Nevrigül'ün kocası hakkında ortaya atılan iddialar programa damga vurdu. Peki, Müge Anlı Nevrigül Alan olayı nedir? Nevrigül Alan cinayete mi kurban gitti? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 14:52 Güncelleme 16 Ekim 2023, 15:40
Kocasına Doğan ile fotoğrafını gönderip yeni kocam dedi! Nevrigül Alan’a ne oldu? 1

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybında yaşanlar programa damga vurdu.

Kocasına Doğan ile fotoğrafını gönderip yeni kocam dedi! Nevrigül Alan’a ne oldu? 2

2 Eylül Cumartesi Bursa Gemlik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 45 gündür haber alınamaması üzerine Nevrigül'ün annesi babası ve kız kardeşi soluğu Müge Anlı'da aldı. Ailenin iddiasına göre; iki çocuğundan biri ayrılmak istediği eşinde olan Nevrigül, çocuğunu görmek amacıyla evden ayrıldı. Nevrigül'den o günden itibaren bir daha haber alınamadı.

Kocasına Doğan ile fotoğrafını gönderip yeni kocam dedi! Nevrigül Alan’a ne oldu? 3

Müge Anlı'ya başvuran aile, Şirin ismi ile hitap edilen Nevrigül'ün kaybıyla alakalı eşini ve ailesini suçladı. Nevrigül'ün babası, kızının 6 yıldır evli olduğu eşinden ölüm tehditleri aldığını ifade etti.

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