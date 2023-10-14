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13 Ekim Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm kesintisiz izle! KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezonu, izleyicileri büyük bir heyecanla karşılıyor. 34. bölüm, dizi takipçileri tarafından merakla bekleniyordu ve sonunda izleyiciyle buluştu. Dizinin bu bölümünde yaşananlar, heyecanı daha da artırdı. Özellikle Doğa karakteri, bu bölümde dikkat çekiyor. Bebeğiyle birlikte olabilmek için Ünallar'ın evine geri dönme kararı alır. Ancak bu dönüş, beraberinde çok sayıda karmaşık duygu getirir. Doğa, hem Fatih'e hem de onun ailesine karşı karışık duygular içindedir. Bir yandan bebeğinin güvende olmasını istemektedir, ancak bir yandan da geçmişte yaşadığı acıları ve travmaları hatırlamaktadır.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:55 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:52
13 Ekim Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm kesintisiz izle! KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA 1

"Kızılcık Şerbeti," yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizi, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen ve Sıla Türkoğlu gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin son bölümünde Kıvılcım ve Doğa avukatlarının yönlendirmesiyle velayet sonucunu değiştirmek için harekete geçecekler ancak tüm çabaları Fatih'in kumpaslarıyla geri tepecektir. İşte yeni bölüme dair merak edilenler...

13 Ekim Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm kesintisiz izle! KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA 2

KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM İZLE

KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kizilcik-serbeti-sezon-2-bolum-34-izle/114204

13 Ekim Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm kesintisiz izle! KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA 3

KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM KONUSU

Bebeğiyle birlikte olmak için Ünallar'ın evine dönmek zorunda kalan Doğa, hem Fatih'e hem de onun ailesine çok kızgındır.

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