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Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları | Milyoner en ilginç sorular ve cevapları

Şimdilerde sevilen sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır Türkiye'nin en çok kazandıran ve en çok konuşulan yarışması olmuş durumda. Kim Milyoner Olmak İster yarışması yıllar içinde birbirinden ilginç birçok soruya ev sahipliği yapmış durumda. Peki Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan en ilginç sorular nelerdi? Ekranların en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç sorularını sizler için derledik...

05.08.2019 07:22 - Son Güncelleme: 05.08.2019 07:22
Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları | Milyoner en ilginç sorular ve cevapları

Şimdilerde sevilen sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yıllar içinde birbirinden ilgniç birçok soruyla karşımıza çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç sorularını sizler için derledik. İşte Milyoner'de sorulan birbirinden ilgi çekici sorular ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları | Milyoner en ilginç sorular ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları | Milyoner en ilginç sorular ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları | Milyoner en ilginç sorular ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları | Milyoner en ilginç sorular ve cevapları
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