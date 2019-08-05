Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları | Milyoner en ilginç sorular ve cevapları

Şimdilerde sevilen sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yıllar içinde birbirinden ilgniç birçok soruyla karşımıza çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç sorularını sizler için derledik. İşte Milyoner'de sorulan birbirinden ilgi çekici sorular ve cevapları...