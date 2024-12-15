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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'i gözyaşlarıyla andı

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu kez duygusal anlara sahne oldu. Programın sunucusu Oktay Kaynarca, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter ile ilgili bir soru karşısında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 22:55 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 22:59
Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, 23 yaşındaki Ömer Kaptan isimli yarışmacı geceye damga vurdu. Ömer Kaptan 23 yaşında, Bursa'da doğmuş ve Ankara'da yaşıyor. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde eğitim hayatına devam eden Ömer Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

OKTAY KAYNARCA'YI AĞLATAN SORU

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan sesli soruda duygusal anlar yaşandı

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'yı ağlatan soru!

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

Oktay Kaynarca, "Dinlediğiniz konuşma, 2019'da vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?" sorusunda gözyaşlarına hakim olamadı. Sorunun şıklarında ise;

A) Belgin Doruk
B) Ayşen Gruda
C) Suna Pekuysal
D) Yıldız Kenter

yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

Yarışmacı seyirci joker hakkını kullanarak D) Yıldız Kenter cevabını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı 50.000 TL'yi almaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

Doğru cevap sonrası Oktay Kaynarca gözyaşları içinde; "Özür dilerim birden dağıldım hocamın sesini duyunca konservatuardan. Çokta güzel okumuş. Hakikaten dağıttı beni. Ruhu şad olsun. Şu ana kadar gerçek anlamda Türk sahne sanatlarına, Türk sinemasına oyuncu yetiştirmiş, hocaların da hocası anlamına gelen bir isimdir Yıldız Kenter.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

Konservatuarda birçok öğrenci yetiştirmiş çok önemli değerlerimizden biridir. Bu soru ile birlikte tekrar burada yad ettiğimiz için ekibimize de teşekkür ederim. Ruhu şad olsun." sözlerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

İşte 300.000 TL ile yarışmaya veda eden Ömer Kaptan'ın karşısına çıkan sorular...