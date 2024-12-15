Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, 23 yaşındaki Ömer Kaptan isimli yarışmacı geceye damga vurdu. Ömer Kaptan 23 yaşında, Bursa'da doğmuş ve Ankara'da yaşıyor. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde eğitim hayatına devam eden Ömer Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.

Oktay Kaynarca, "Dinlediğiniz konuşma, 2019'da vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?" sorusunda gözyaşlarına hakim olamadı. Sorunun şıklarında ise; A) Belgin Doruk

B) Ayşen Gruda

C) Suna Pekuysal

D) Yıldız Kenter yer aldı.