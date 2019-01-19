Kim Milyoner Olmak İster'in çok konuşulan final soruları! (Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorular)
ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster hem kazandırmaya, hem eğlendirmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster 19 Ocak Özel bölümün yayınlandığı gün, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 20:04:21 Güncelleme: 20:16:48
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, bazı yarışmacılar yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.
İşte 1 milyon TL'lik sorular...
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