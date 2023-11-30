Kim Milyoner Olmak İster’de basit matematik sorusunu yanıtlayamadı! ODTÜ mezunu mezunu arkadaşını aradı! O da bilemedi! İşte izleyenleri hayrete düşüren o anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmaya katılan aşçılık bölümü öğrencisi Rukiye İkra Ağca, isimli yarışmacı, 10 bin TL'lik 'ortalama' sorusunda geceye damga vurdu. Soruyu bilemeyince ODTÜ mezunu jokerini aramak istediğini söyleyen İkra'ya İmirzalıoğlu, " Rahatlat kendini İkra, Arkadaşın doğru cevabı verecektir diye düşünüyorum" dedi. Ancak soruyu yarışmacının ODTÜ mezunu 'jokeri' de bilemedi. İşte büyük şaşkınlık yaratan o anlar...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.
Kim Milyoner Olmak İster'in 26 Kasım tarihinde yayınlanan bölümünde geceye damga vuran anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rukiye İkra Ağca adlı yarışmacı, karşısına çıkan basit bir matematik sorusunu bilemeyince çönce joker hakkını kullandı. Telefon joker hakkı da soruya yanlış cevap verince Ağca, yarışmadan çekilmek istedi.
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.