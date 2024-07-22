Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı geceye damga vurdu! Neredeyse tüm joker haklarını kullandı: Yeşilçam sorusunda fena gümledi!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Elçin Durmaz geceye damga vurdu. Karşısına çıkan Yeşilçam sorusunda neredeyse tüm joker haklarını kullanan Durmaz, o soruyu bilemedi ve yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması para ödülünü yeniledi. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.
Yarışmacılardan Elçin Durmaz isimli yarışmacı geceye damga vurdu.
ODTÜ'de Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan yarışmacı şehir plancısı olarak mesleğini icra ediyor.