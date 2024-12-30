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Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: "İnanılır gibi değil!"

Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster eğlendirirken kazandırmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Cuma ve Pazar günleri atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta Ali Memil isimli yarışmacı damga vurdu. "Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir?" sorusunda yarışmaya veda eden yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 00:06 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 00:09
Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da hem eğlendirdi hem de izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programın son bölümünde yarışmacı Ali Memil'in performansı damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne damga vuran yarışmacı Ali Memil 38 yaşında, Kayseri'de doğmuş, büyümüş ve Kayseri'de yaşıyor. Ortaokul mezunu olan Ali Bey, özel bir şirkette makine operatörü olarak çalışma hayatına devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

Yarışmacı 200.000 TL'lik soruya kadar gelen yarışmacı Ali Memil'in karşısına "Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

Sorunun şıklarında ise;
A: 0
B: 7
C: 17
D: 27

seçenekleri çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

Yarışmacı D: 27 şıkkını seçti ancak sorunun doğru cevabı A: 0 idi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

Doğru cevabı gören yarışmacı "İnanılır gibi değil. Biz ne yapalım yani şimdi? Ben gidiyorum. Ülkeler arası genel veri mi acaba?" başta Oktay Kaynarca olmak üzere tüm stüdyoyu yıktı geçirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

Oktay Kaynarca yarışmacının sözlerine karşılık, "Ferdi Tayfur'u da gözden mi geçirsek?" yorumunda bulunarak kahkahalarını tutamadı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

Verdiği yanlış cevapla elenen yarışmacı 100.000 TL ile yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sundu��u Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.