Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: "İnanılır gibi değil!"

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da hem eğlendirdi hem de izleyicileri ekran başına kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programın son bölümünde yarışmacı Ali Memil'in performansı damga vurdu.
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne damga vuran yarışmacı Ali Memil 38 yaşında, Kayseri'de doğmuş, büyümüş ve Kayseri'de yaşıyor. Ortaokul mezunu olan Ali Bey, özel bir şirkette makine operatörü olarak çalışma hayatına devam ediyor.
Yarışmacı 200.000 TL'lik soruya kadar gelen yarışmacı Ali Memil'in karşısına "Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir?" sorusu çıktı.
Sorunun şıklarında ise;
A: 0
B: 7
C: 17
D: 27
seçenekleri çıktı.
Yarışmacı D: 27 şıkkını seçti ancak sorunun doğru cevabı A: 0 idi.
Doğru cevabı gören yarışmacı "İnanılır gibi değil. Biz ne yapalım yani şimdi? Ben gidiyorum. Ülkeler arası genel veri mi acaba?" başta Oktay Kaynarca olmak üzere tüm stüdyoyu yıktı geçirdi.
Oktay Kaynarca yarışmacının sözlerine karşılık, "Ferdi Tayfur'u da gözden mi geçirsek?" yorumunda bulunarak kahkahalarını tutamadı.
Verdiği yanlış cevapla elenen yarışmacı 100.000 TL ile yarışmaya veda etti.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sundu��u Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ali Memil'in cevapladığı sorular.