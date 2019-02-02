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Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan sorular! Murat Yıldırım şaştı kaldı

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Oldukça ilginç soruları ve konukları ile de sosyal medyay damga vuruyor Kim Milyoner Olmak İster. Kimi zaman yarışmacılar sorular karşısında donup kalıyor, kimi zaman verdikleri cevaplarla hem sunucu Murat Yıldırım'ı hem de ekran başındaki izleyicileri şoke ediyorlar. Bizde sizler için Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ilginç soruları derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ilginç sorular ve cevapları...

02.02.2019 13:22 - Son Güncelleme: 02.02.2019 13:55
Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan sorular! Murat Yıldırım şaştı kaldı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yayınlandığı günden bu yana rekorlar kırıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan sorular! Murat Yıldırım şaştı kaldı

Yarışmaya katılan kişilerle birlikte ekran başındakiler de sorulan sorular karşısında heyecanlanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan sorular! Murat Yıldırım şaştı kaldı

Sorulan ilginç sorular karşısında bazı yarışmacılar zorlanmadan cevap verip binlerle lira kazanırken, bazıları ise ilk soruda eleniyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan sorular! Murat Yıldırım şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ve sosyal medyayı sallayan bazı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan sorular! Murat Yıldırım şaştı kaldı
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