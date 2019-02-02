Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan sorular! Murat Yıldırım şaştı kaldı
ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Oldukça ilginç soruları ve konukları ile de sosyal medyay damga vuruyor Kim Milyoner Olmak İster. Kimi zaman yarışmacılar sorular karşısında donup kalıyor, kimi zaman verdikleri cevaplarla hem sunucu Murat Yıldırım'ı hem de ekran başındaki izleyicileri şoke ediyorlar. Bizde sizler için Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ilginç soruları derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ilginç sorular ve cevapları...
02.02.2019 13:22 - Son Güncelleme: 02.02.2019 13:55
DİĞER GALERİLER