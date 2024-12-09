Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü, büyük ilgi gördü.
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, oyunculuk eğitimi alan Onur Yıldırım isimli yarışmacı taklit yeteneğiyle geceye damga vurdu.
Oktay Kaynarca yarışmacıdan Laz Ziya karakterini canlandırmasını isteyince, stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.
SORU: Alexandre Dumas'ın "Üç Silahşor" adlı romandaki üç silahşorun adında yer alan ortak harf hangisidir?
A) a
B) s
C) o
D) m
Onur Yıldırım, yarışmadan 5 bin TL para ödülü alarak ayrıldı.