PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Kim Milyoner Olmak İster'de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de renkli anlar yaşandı. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner'de, oyunculuk eğitimi alan Onur Yıldırım geceye damga vurdu. Yıldırım, Laz Ziya taklidiyle Oktay Kaynarca ve izleyenleri kırdı geçirdi. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 02:38 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 02:56
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü, büyük ilgi gördü.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, oyunculuk eğitimi alan Onur Yıldırım isimli yarışmacı taklit yeteneğiyle geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi

Oktay Kaynarca yarışmacıdan Laz Ziya karakterini canlandırmasını isteyince, stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Milyoner'de Laz Ziya taklidi ile izleyenleri şaşırttı!

Oktay Kaynarca

Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi

SORU: Alexandre Dumas'ın "Üç Silahşor" adlı romandaki üç silahşorun adında yer alan ortak harf hangisidir?

A) a
B) s
C) o
D) m

Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi

Doğru Cevap: B şıkkı "s"

Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi

Onur Yıldırım, yarışmadan 5 bin TL para ödülü alarak ayrıldı.

SON DAKİKA