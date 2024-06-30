Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan futbol dersi! Yarışmacı 'forvet'i bilemedi joker kullandı! İzleyiciler ekran başında çıldırdı

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan ODTÜ öğrencisi Yağmur Elieği, "Futbolda "ileri uç oyuncusu" olan hangisidir?" sorusuna seyirci jokeri kullanınca olanlar oldu. Jokerle doğru cevabı veren yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan futbol dersi geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yaşananlar...
ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.
Bugün yarışmaya ODTÜ öğrencisi Yağmur Elieği damga vurdu.
Yarışmacı karşısına çıkan "Futbolda "ileri uç oyuncusu" olan hangisidir?" sorusunu görünce panik yaşadı.