Kim Milyoner Olmak İster'de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacı kendisine sorulan ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullanarak izleyenlere adeta saç baş yoldurttu. Sosyal medyanın diline düştü. İşte o anlar ve sorunun doğru yanıtı...
Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması para ödülünü yeniledi.
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.