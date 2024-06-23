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Kim Milyoner Olmak İster'de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacı kendisine sorulan ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullanarak izleyenlere adeta saç baş yoldurttu. Sosyal medyanın diline düştü. İşte o anlar ve sorunun doğru yanıtı...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 23:53 Güncelleme 24 Haziran 2024, 00:33
Kim Milyoner Olmak İster’de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu 1

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması para ödülünü yeniledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu 2

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu 3

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde ilkokul matematik sorusuna joker hakkı kullanan İranlı yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.

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