"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı kendisine inanmayanlara inat 300 bin TL'lik soruya kadar geldi!

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, atv ekranlarında Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kendisine "İlk iki soruyu geçemezsin" diyenleri haksız çıkaran yarışmacı, 300 bin TL'lik soruya kadar ulaşarak programa damga vurdu. İşte o soru: "Hangi filmde, Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adının ne olduğu belli değildir?"

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan Milyoner'in son bölümünde birbirinden renkli yarışmacılar sahne aldı.

Seyircileri ekrana kilitleyen "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümüyle nefesleri kesti. Yarışmaya katılan bir yarışmacı 300 bin TL'lik soruya kadar ilerlemeyi başardı.

Yarışmacının karşısına "Hangi filmde, Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adının ne olduğu belli değildir?" sorusu çıktı.

Sorunun şıkları şu şekilde:
A: Züğürt Ağa
B: Selamsız Bandosu
C: Eşkıya
D: Kibar Feyzo

Doğru cevap: A

200 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU
Yarışmacı sorudan çekilince 200 bin TL'lik ödülün sahibi oldu

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular.

