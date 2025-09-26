"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı kendisine inanmayanlara inat 300 bin TL'lik soruya kadar geldi!
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, atv ekranlarında Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kendisine "İlk iki soruyu geçemezsin" diyenleri haksız çıkaran yarışmacı, 300 bin TL'lik soruya kadar ulaşarak programa damga vurdu. İşte o soru: "Hangi filmde, Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adının ne olduğu belli değildir?"
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: