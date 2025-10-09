PODCAST CANLI YAYIN

"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!

atv ekranlarında yayınlanan ve hem Türkiye'de hem de dünyada en çok kazandıran bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da dikkat çeken bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan programda, yarışmacıların performansları büyük beğeni topladı. Özellikle bir yarışmacının, "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?" sorusunda yaşadığı kararsızlık dikkat çekti. Sorunun ardından pek çok izleyici cevabı öğrenmek için telefonlarına sarıldı. İşte gündem olan o soru...

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekrana kitledi.

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümde izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'e "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu damga vurdu.

"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar!
Yarışmacı soruda kararsız kalmasına rağmen, soruyu doğru cevaplamayı bildi.

Sorunun şıkları şu şekilde:
A: Güney Afrika 2010
B: Brezilya 2014
C: Rusya 2018
D: Katar 2022

Doğru cevap: C

50 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU
Yarışmacı 300 bin TL'lik soruda çift cevap joker hakkını kullanmasına rağmen yanlış cevaplar verince, 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Yarışmacı 50 bin TL'lik ödülünü Oktay Kaynarca'nın elinden aldı.