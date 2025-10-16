PODCAST CANLI YAYIN

"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, atv ekranlarında Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. 35 yıldır ayakkabıcılık yapan yarışmacı "Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?" sorusunda tıkandı. İşte o anlar...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan Milyoner'in son bölümünde birbirinden renkli yarışmacılar sahne aldı.

Seyircileri ekrana kilitleyen "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümüyle nefesleri kesti. Yarışmaya katılan bir yarışmacı 100 bin TL'lik soruya kadar ilerlemeyi başardı.

Yarışmacının karşısına "Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?"sorusu çıktı.

Sorunun şıkları şu şekilde:
A: 51
B: 61
C: 71
D: 81

Doğru cevap: C

Yarışmacının soru esnasında çıkarttığı ayakkabı stüdyoda şok etkisi yarattı...

50 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU
Yarışmacı sorudan çekilince 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular.

