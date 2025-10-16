"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, atv ekranlarında Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. 35 yıldır ayakkabıcılık yapan yarışmacı "Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?" sorusunda tıkandı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: