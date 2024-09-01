Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran BMGK sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan Başkan Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyüktür sözüne destek: Bu söze katılıyorum

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde sorulan BMGK sorusu ise geceye damga vurdu. Yarışmacıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Ne yaman bir çelişki değil mi Baran? BMGK daimi üyesi 5 ülke zaman zaman bazı ülkeler arasında sıkıntılar çıkartıp sonra kendi mallarını satmak için pazar oluşturuyorlar. Ben o söze gerçekten katılıyorum. Dünya 5'ten büyüktür." dedi.
ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Yarışmaya katılan Baran Parlakyıldız isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar kolay ve başarılı bir şekilde geldi.
GECEYE DAMGA VURAN BMGK SORUSU
Yarışmacının 8'inci soruda karşısına, "BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve Rusya ülkeler arası sıralamalarda hangi alanda neredeyse her sene ilk 10'da yer alır?" sorusu çıktı.
DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR
BM sorusuna doğru cevap veren yarışmacıya ünlü sunucu İmirzalıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyüktür sözünü hatırlattı.