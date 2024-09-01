Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran BMGK sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan Başkan Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyüktür sözüne destek: Bu söze katılıyorum

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ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Yarışmaya katılan Baran Parlakyıldız isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar kolay ve başarılı bir şekilde geldi.