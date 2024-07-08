Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Yarışmacı geceye damga vurdu I 200 bin TL’lik soruya dört joker hakkıyla geldi ama olanlar oldu

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan biri ilke imza attı. Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı tebrik etti. Ama olanlar oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...