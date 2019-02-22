Kim Milyoner Olmak İster final soruları | Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk soruları...
Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster atv ekranlarında ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının final sorularını sizler için derledik. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları...
22.02.2019 23:26
- Son Güncelleme: 22.02.2019 23:47
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.
İşte 1 milyon TL'lik sorular...
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