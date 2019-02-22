Kim Milyoner Olmak İster final soruları | Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk soruları...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.

İşte 1 milyon TL'lik sorular...