Kim Milyoner Olmak İster 806. bölüm soru ve cevapları | Padişah sorusu geceye damga vurdu
İzleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 23 Şubat özel bölümü ile atv ekranlarında seyircisiyle buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "Abd" ifadesiyle kaç padişah vardır?' sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 23 Şubat özel bölümü soru ve cevapları...
24.02.2019 08:34
- Son Güncelleme: 24.02.2019 08:34
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