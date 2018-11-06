Kim Milyoner Olmak İster 783. son bölümde seyircilerin bile bilemediği soru!

Kim Milyoner Olmak İster son bölümde 5 bin lira değerindeki soruyu seyirci bile bilemedi. Atv'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in 783. son bölümünde yarışan öğretmen Cemal Kaykulu'nun 5 bin lira değerindeki seyirciye sorduğu soruyu kimse bilemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru...

6 Kasım 2018 Salı, 17:06:21 Güncelleme: 17:24:34
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Kim Milyoner Olmak İster 783. son bölümde seyircilerin bile bilemediği soru!

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 783. bölümünde yarışan öğretmen Cemal Kaykulu'nun 5 bin lira değerindeki seyirciye sorduğu soruyu kimse bilemedi.

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Kim Milyoner Olmak İster 783. son bölümde seyircilerin bile bilemediği soru!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru...

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Kim Milyoner Olmak İster 783. son bölümde seyircilerin bile bilemediği soru!

SORU: "Hem gülüp hem ağlamak" anlamında kullanılan söz hangisidir?

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Kim Milyoner Olmak İster 783. son bölümde seyircilerin bile bilemediği soru!

A- Gevrek gevrek gülmek

B- Bıyık altından gülmek

C- Bir göz gülmek

D- İçinden gülmek

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Kim Milyoner Olmak İster 783. son bölümde seyircilerin bile bilemediği soru!

CEVAP: C- Bir göz gülmek

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