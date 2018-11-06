Kim Milyoner Olmak İster 783. son bölümde seyircilerin bile bilemediği soru!
Kim Milyoner Olmak İster son bölümde 5 bin lira değerindeki soruyu seyirci bile bilemedi. Atv'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in 783. son bölümünde yarışan öğretmen Cemal Kaykulu'nun 5 bin lira değerindeki seyirciye sorduğu soruyu kimse bilemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru...
6 Kasım 2018 Salı, 17:06:21 Güncelleme: 17:24:34
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