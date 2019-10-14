Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruları! Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vurdu!

29 Haziran'da ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Ayten isimli yarışmacı kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanmış 1 milyon liralık büyük ödülü kazanıp tarihe geçmişti. ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı ''Kim Milyoner Olmak İster'' 836.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 836.yeni bölümü yine birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları...

14.10.2019 21:02 - Son Güncelleme: 14.10.2019 21:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





