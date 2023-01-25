Kavaklı Hoca'dan Nur Viral'e canlı yayında öyle bir soru geldi ki... Ünlü sunucu kıpkırmızı oldu! "Benim dışımda biriyle yorgan altına..."

Yusuf Kavaklı'nın "Beni aldatmışsa benim dışımda başka biri ile, çok özür dileyerek söylüyorum benim dışında biriyle yorgan altına girmişse artık ondan koca olmaz, kadınsa hanım olmaz" sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Nur Viral gülmemek için kendini zor tuttu.