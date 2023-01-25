Kavaklı Hoca'dan Nur Viral'e canlı yayında öyle bir soru geldi ki... Ünlü sunucu kıpkırmızı oldu! "Benim dışımda biriyle yorgan altına..."
Nur Viral'in programında yorumcu olan Yusuf Kavalı sözleriyle stüdyodakilerin adeta sınırını zorladı. İkilinin yer aldığı program sık sık gündeme geliyor. Yapılan gaflar sonrası sosyal medyada tanınmaya başlanan ünlü sunucu Nur Viral ve Yusuf Kavaklı bir skandala daha imza attı. Hoca tarafından söylenen sözler Nur Viral'in utanmasına neden olurken ünlü sunucu durumu toparlamak için ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar...
25.01.2023 17:23 - Son Güncelleme: 25.01.2023 17:23
Nur Viral'in, Beyaz Tv ekranlarında sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programında Yusuf Kavaklı tarafından ünlü sunucuya gelen soru şoke etti.
Yusuf Kavaklı, hafta içi her gün saat 11:15'te yayınlanan programda dini ve toplumsal konulara dair merak edilen soruları cevaplıyor.
Yusuf Kavaklı'nın "Beni aldatmışsa benim dışımda başka biri ile, çok özür dileyerek söylüyorum benim dışında biriyle yorgan altına girmişse artık ondan koca olmaz, kadınsa hanım olmaz" sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Nur Viral gülmemek için kendini zor tuttu.