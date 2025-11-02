Kasım İndirimi BİM’de! 4–7 Kasım Aktüel Ürün Listesi Yayımlandı

PODCAST CANLI YAYIN

Kasım ayının ilk BİM aktüel katalogları netleşti. 4 Kasım Salı ve 7 Kasım Cuma günleri raflara çıkacak ürünler belli oldu. Bu hafta hem temel gıda alışverişi yapan vatandaşlar hem de evini kışa hazırlamak isteyen aileler için güçlü bir ürün karması geliyor.

BİM, bu hafta da geleneği bozmadı. 4 Kasım Salı günü atıştırmalıklar, içecekler ve temel mutfak malzemeleri raflara gelecek. 5 Kasım Çarşamba ise mobilya ve aksiyon kamerası ürünleri dikkat çekecek. 7 Kasım Cuma günü ise tava, düdüklü tencere, kahve fincan seti, mutfak tartısı, süpürge ve televizyon gibi mutfak ve teknoloji ürünleri aynı katalogda buluşturuluyor.

📅 4 Kasım Salı – Gıda ve atıştırmalık

  • Karadut özü – 189 TL

  • Sting enerji içeceği (250 ml) – 19,50 TL

  • Cafe Crown hazır kahve latte – 129 TL

  • İnci ıhlamur (50 g) – 125 TL

  • Lavi üzüm içeceği (1 L) – 39,50 TL

  • Çotanak ballı fıstık ezmesi (300 g) – 125 TL

  • Luppo Karaorman meyveli (182 g) – 62,50 TL

  • Fındıklı Nutymax (3×44 g) – 75 TL

  • Greta köz biberli kraker (4×30 g) – 45 TL

  • Eti Bitter Çikolatalı Benimo (3×69 g) – 65 TL

  • Ülker Çokoprens (2×240 g) – 72,50 TL

  • Beşler dana kangal sucuk (500 g) – 229 TL

  • Yörükoğlu tam yağlı taze kaşar peyniri (1000 g) – 329 TL

  • Akşeker dana İnegöl köfte (320 g) – 169 TL

  • Akşeker dana döner (250 g) – 119 TL

  • Taxim dana ıslak hamburger (2×135 g) – 75 TL

  • Aspiliç piliç schnitzel (1000 g) – 95 TL

  • Feast kriket patates (1000 g) – 95 TL

  • Superfresh pizza tost (200 g) – 55 TL

  • Porsi10 gurme içli köfte (320 g) – 82,50 TL

  • Efsane Osmancık pirinç (5 kg) – 285 TL

  • Safya mısır yağı (5 L) – 359 TL

  • Burcu domates suyu (700 g) – 29,50 TL

📅 7 Kasım Cuma – Mutfak & teknoloji

Ev-mutfak bölümü:

  • Simplicty wok tava – 999 TL

  • Düdüklü tencere – 5.750 TL

  • Karnıyarık tencere – 1.450 TL

  • Simplicty tava 32 cm – 849 TL

  • Simplicty tava 24 cm – 629 TL

  • Bonera tava seti (2'li) – 499 TL

  • Bonera sahan – 219 TL

  • Bonera wok tava – 309 TL

  • Kahve fincan seti – 399 TL

  • Ahşap kapaklı gravürlü cam kavanoz 1.800 cc – 329 TL

Teknoloji ve ev aletleri:

  • Cam ankastre set – 9.500 TL

  • Heifer profesyonel fön saç düzleştirici – 4.990 TL

  • Arzum Nuvo iyon saç düzleştirici – 1.190 TL

  • Tefal Easygliss Plus buharlı el ütüsü – 2.190 TL

  • Dikey şarjlı süpürge – 9.450 TL

  • Filtre kahve makinesi – 1.990 TL

  • Casper VIA A40 cep telefonu – 7.990 TL

  • Senna 65″ Frameless Ultra HD QLED Google TV – 22.900 TL

  • Dijital mutfak tartısı – 199 TL

