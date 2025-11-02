Kasım İndirimi BİM’de! 4–7 Kasım Aktüel Ürün Listesi Yayımlandı

BİM, bu hafta da geleneği bozmadı. 4 Kasım Salı günü atıştırmalıklar, içecekler ve temel mutfak malzemeleri raflara gelecek. 5 Kasım Çarşamba ise mobilya ve aksiyon kamerası ürünleri dikkat çekecek. 7 Kasım Cuma günü ise tava, düdüklü tencere, kahve fincan seti, mutfak tartısı, süpürge ve televizyon gibi mutfak ve teknoloji ürünleri aynı katalogda buluşturuluyor.