Kasım İndirimi BİM’de! 4–7 Kasım Aktüel Ürün Listesi Yayımlandı

Karadut özü – 189 TL
Sting enerji içeceği (250 ml) – 19,50 TL
Cafe Crown hazır kahve latte – 129 TL
İnci ıhlamur (50 g) – 125 TL
Lavi üzüm içeceği (1 L) – 39,50 TL
Çotanak ballı fıstık ezmesi (300 g) – 125 TL
Luppo Karaorman meyveli (182 g) – 62,50 TL
Fındıklı Nutymax (3×44 g) – 75 TL
Greta köz biberli kraker (4×30 g) – 45 TL
Eti Bitter Çikolatalı Benimo (3×69 g) – 65 TL
Ülker Çokoprens (2×240 g) – 72,50 TL
Beşler dana kangal sucuk (500 g) – 229 TL
Yörükoğlu tam yağlı taze kaşar peyniri (1000 g) – 329 TL
Akşeker dana İnegöl köfte (320 g) – 169 TL
Akşeker dana döner (250 g) – 119 TL
Taxim dana ıslak hamburger (2×135 g) – 75 TL
Aspiliç piliç schnitzel (1000 g) – 95 TL
Feast kriket patates (1000 g) – 95 TL
Superfresh pizza tost (200 g) – 55 TL
Porsi10 gurme içli köfte (320 g) – 82,50 TL
Efsane Osmancık pirinç (5 kg) – 285 TL
Safya mısır yağı (5 L) – 359 TL
Burcu domates suyu (700 g) – 29,50 TL