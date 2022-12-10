Kara haber geldi! Ferit’in eli kana bulanacak! Kalemi kırıldı masumluk planı elinde patlayacak! Yalı Çapkını 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Kalemi kırıldı masumluk oyunu elinde patlayacak! Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını son bölümüyle izleyicileri şok etmişti. Ortaya atılan son iddialara göre dizide çok ilginç gelişmeler yaşanacak. Peki, Yalı Çapkını 13. bölümde neler yaşanacak? Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm gelişmeler haberimizde!