Kalp Yarası dizisine bomba oyuncu! Kalp Yarası’nın Şahin dedesi belli oldu! Ortalık karışacak, yer yerinden oynayacak…

ATV'de yayınlandığı günden bu yana severek izlenen hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla ilgi gören Kalp Yarası dizisi Pazartesi akşamları ekrana geliyor. Yeni eklenen oyuncular ile kadrosunu genişleten diziye Ayşe'nin dedesi rolündeki Şahin dede ekleniyor ve kimin canlandıracağı da belli oldu. Yeni oyuncunun gelişi ile birlikte olayların seyri nasıl değişecek? Kalp Yarası dizisinde ortalık nasıl karışacak? İşte Kalp Yarası'nın Şahin dedesi…