Kalp Yarası dizisine bomba oyuncu! Kalp Yarası’nın Şahin dedesi belli oldu! Ortalık karışacak, yer yerinden oynayacak…
Pazartesi akşamları ATV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kalp Yarası dizi kadrosu genişliyor. Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası daha da güçlenerek geliyor ve dizinin seyrinin nasıl değişeceği merak ediliyor. Kalp Yarası'nın Şahin dedesi belli oldu ve oyuncunun gelişiyle ortalık karışacak ve yer yerinden oynayacak. Daha önce farklı projelerde de rol alan başarılı oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası'nın Şahin dedesi olan yeni oyuncu hakkında merak edilenler!
ATV'de yayınlandığı günden bu yana severek izlenen hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla ilgi gören Kalp Yarası dizisi Pazartesi akşamları ekrana geliyor. Yeni eklenen oyuncular ile kadrosunu genişleten diziye Ayşe'nin dedesi rolündeki Şahin dede ekleniyor ve kimin canlandıracağı da belli oldu. Yeni oyuncunun gelişi ile birlikte olayların seyri nasıl değişecek? Kalp Yarası dizisinde ortalık nasıl karışacak? İşte Kalp Yarası'nın Şahin dedesi…
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İştar Gökseven Kalp Yarası'nın ekibine dahil oldu. Ünlü tiyatrocu dizide Ayşe'nin (Yağmur Tanrısevsin) dedesine hayat verecek ve tüm dengeleri değiştirecek.
KALP YARASI'NIN ŞAHİN DEDESİ İŞTAR GÖKSEVEN KİMDİR?
İştar Gökseven (d. 1961, Ankara), Türk oyuncu. 1979 Ankara Koleji mezunu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.