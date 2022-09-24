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İlk bölümü olay yarattı! Yalı Çapkını dizisindeki o sahne herkesi şoke etti! Sosyal medya ayakta! "Kadınları soyup pazar malı gibi..."

Yalı Çapkını dizisi dün akşam seyircisiyle buluştu. İçinde yer alan bir sahne ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Hikayesi ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisinde yer alan hamam sahnesi kadınları aşağılayan bir sahne olması sebebiyle eleştirildi. Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenler anlatılacak. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiğİ dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. İşte büyük tepki çeken o sahne ve dizi hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
24.09.2022 14:56 - Son Güncelleme: 24.09.2022 14:56
İlk bölümü olay yarattı! Yalı Çapkını dizisindeki o sahne herkesi şoke etti! Sosyal medya ayakta! Kadınları soyup pazar malı gibi...

Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenler anlatılacak. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiğİ dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Dİzide yer alan hamam sahnesi ise büyük tepki topladı! İşte o sahneye gelen yorumlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk bölümü olay yarattı! Yalı Çapkını dizisindeki o sahne herkesi şoke etti! Sosyal medya ayakta! Kadınları soyup pazar malı gibi...

Çok kötü şu sahneler ya. Vücuduna bakarak kadın alıyorlar resmen. Rezalet değil de ne. #yalıçapkını

İlk bölümü olay yarattı! Yalı Çapkını dizisindeki o sahne herkesi şoke etti! Sosyal medya ayakta! Kadınları soyup pazar malı gibi...

İnanılmaz rezil bi dizi. Senaryo hangi akılla yazılmış, oyuncular ne akılla kabul etmiş asla anlamış değilim. Umarım yayın hayatı kısa olur da başladığı gibi biter. Böyle bi dizi için harcanan hiçbir emek konuşulmaya değer değil.

İlk bölümü olay yarattı! Yalı Çapkını dizisindeki o sahne herkesi şoke etti! Sosyal medya ayakta! Kadınları soyup pazar malı gibi...

Kimse kusura bakmasın da yıl 2022 bu devirde en medeniyetsiz yere bile gitsen artık kimse hamamdan kız seçmiyor. Hiçbir kız da artık bu şekilde kendini seçtirmiyor. #YalıÇapkını

İlk bölümü olay yarattı! Yalı Çapkını dizisindeki o sahne herkesi şoke etti! Sosyal medya ayakta! Kadınları soyup pazar malı gibi...

Eskiden hamamdan kız beğenilirmiş de hala böyle adetler kaldı mı yaa?

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