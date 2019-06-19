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Hollywood filmleri nasıl çekiliyor? Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmlerin perde arkaları ortaya çıktı

Hollywood sinema sektörünün neredeyse tekelidir. Hollywood filmleri oldukça büyük bütçelerle çekilmektedir. Sinema dünyasına damga vuran filmler meğer bizleri kandırıyormuş. Ünlü filmlerin perde arkaları sizleri oldukça şaşırtacak. Bu bağlamda milyonlarca dolar harcanarak çekilen o filmlerin gerçekte nasıl çekildiğini görenler şaşkına dönüyor. İşte hem Türk sinemasına hem de Hollywood'a damgasını vuran filmlerin perde arkası.

19.06.2019 13:00 - Son Güncelleme: 19.06.2019 13:01
Hollywood filmleri nasıl çekiliyor? Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmlerin perde arkaları ortaya çıktı

Tehlikeli sahneleriyle ünlü James Bond filminin perde arkası ortaya çıktı!

Hollywood filmleri nasıl çekiliyor? Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmlerin perde arkaları ortaya çıktı

İşte o sahneler böyle çekiliyor...

Hollywood filmleri nasıl çekiliyor? Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmlerin perde arkaları ortaya çıktı
Hollywood filmleri nasıl çekiliyor? Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmlerin perde arkaları ortaya çıktı
Hollywood filmleri nasıl çekiliyor? Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmlerin perde arkaları ortaya çıktı
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