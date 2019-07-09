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Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Hercai 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi kendisine hayran bırakan Hercai dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atv'de yayınlanan ve farklı konusuyla herkesi derinden etkileyen Hercai'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu? Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

09.07.2019 16:37 - Son Güncelleme: 09.07.2019 16:37
Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Hercai 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Hercai 2. yeni sezonu için diziseverler meraklı bekleyişine devam ediyor. Atv'de yayın hayatına başlayan ve ilk bölümü itibarıyla izleyiciyi içine çeken dizisin son bölümünde yaşananlar herkesi ekran başına kilitlemişti. Hercai sezon finali bölümünde tüm Kişiler'de % 8,05 izlenme oranı ve % 23,95 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Peki, Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Hercai 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Hercai 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

HERCAİ 2. YENi SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizi Hercai'nin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ayında 2. sezona başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Hercai 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır.

Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Hercai 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir.

Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Hercai 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

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