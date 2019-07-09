Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Hercai 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?
Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi kendisine hayran bırakan Hercai dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atv'de yayınlanan ve farklı konusuyla herkesi derinden etkileyen Hercai'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu? Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
09.07.2019 16:37
- Son Güncelleme: 09.07.2019 16:37
Hercai 2. yeni sezonu için diziseverler meraklı bekleyişine devam ediyor. Atv'de yayın hayatına başlayan ve ilk bölümü itibarıyla izleyiciyi içine çeken dizisin son bölümünde yaşananlar herkesi ekran başına kilitlemişti. Hercai sezon finali bölümünde tüm Kişiler'de % 8,05 izlenme oranı ve % 23,95 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Peki, Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Hercai 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
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