Haftanın en çok izlenen dizisi belli oldu! Listede Yalı Çapkını’nı tahtından indiren o dizi var! İşte haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

Hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım Box Office tarafından açıklandı. Diziler arasında rekabet devam ederken, Yalı Çapkını'nı zirveden indiren dizi de belli oldu. Herkes Yalı Çapkını zannediyordu, 1. sıradaki dizi şaşırttı! İşte prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 15 - 21 Ocak 2023 tarihleri arasında haftanın en çok reyting alan 10 yapımı...