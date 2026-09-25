CELADET, LEYLA'YI PARAYLA GÖNDERMEK İSTEDİ

Celadet tarafından Leyla düğünden zorla uzaklaştırıldı ve adamlarına onu gözlerden uzak bir yere kapattırdı. Gece Leyla'nın karşısına çıkan Celadet, Emir'den vazgeçmesi ve bir daha Türkiye'ye dönmemesi karşılığında ona bir milyon mark teklif etti. Leyla, Celadet'in parasını reddetti ve oğlundan asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Celadet'in bütün tehditlerine rağmen geri adım atmayan Leyla, Emir'i mutlaka geri alacağını haykırdı. Bunun üzerine Celadet, Leyla'yı zorla Berlin'e göndermeye karar verdi.

CEYHUN, LEYLA'NIN KAÇMASINA YARDIM ETTİ

Celadet'in adamları Leyla'yı havaalanına götürdü. Ancak oğlunu geride bırakmaya niyeti olmayan Leyla, pasaportunu parçaladı ve kaçmaya başladı. Havaalanında yaşananları gören Ceyhun, Leyla'yı arabasına alarak Zeki ve adamlarından kurtardı. Ceyhun, Leyla'yı gözlerden uzak bir yere götürerek yaşananların gerçeğini dinledi. Leyla, Kenan'la büyük bir aşkla evlendiğini ve Emir'in doğumuyla hayatının değiştiğini anlattı. Celadet ile Munise'nin kendisini kabul ettiklerini düşünürken oğlunun kaçırıldığını, Zeki'nin arabasına uyuşturucu koyarak onu hapse gönderttiğine inandığını söyledi. Kenan'ı artık hayatında istemediğini belirten Leyla, tek amacının kendisinden çalınan anneliğini geri almak olduğunu anlattı. Leyla'nın yaşadıklarından etkilenen Ceyhun, onu yeniden Kozanların karşısına çıkardı.

KENAN, LEYLA'NIN YÜZÜNE KAPIYI KAPATTI

Ceyhun, Leyla'yı Celadet'in konağına götürdü ve Emir'i görmesine izin verilmesini istedi. Kenan ile Ceyhun bir kez daha sert bir şekilde karşı karşıya geldi. Leyla, kendisine iftira atıldığını ve yaşadıklarının arkasında Celadet ile Zeki'nin bulunduğunu söyledi. Ancak Kenan Emir'i Leyla'ya göstermedi ve konağın kapısını onun yüzüne kapattı.