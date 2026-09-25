CEYHUN'UN LEYLA'YA KARŞI DUYGULARI DEĞİŞTİ
Ceyhun, Celadet'in adamlarından korumak için Leyla'yı kendi konağına götürdü. Devran başlangıçta Leyla'nın konakta kalmasına karşı çıksa da oğlunun ısrarıyla bir geceliğine izin verdi. Ancak Devran'ın Ceyhun'la olan konuşmasını duyan Leyla, Atahanlılar'ın konağından ayrılmak istedi. Leyla'yı yalnız bırakmayan Ceyhun, onu dağ evine götürdü ve Emir'e kavuşabilmesi için birlikte çözüm arayışına girdiler. Leyla'nın oğluna olan sevgisi ve ona kavuşmak için verdiği mücadeleden Ceyhun etkilenmeye başladı.
HANZADE, EMİR'İ GİZLİCE LEYLA'YA VERDİ
Kenan'ın, Leyla ve Ceyhun'u aramak için bütün Adana'nın altını üstüne getirmesiyle Hanzade'nin kıskançlığı giderek büyüdü. Leyla'nın tamamen hayatlarından çıkması için bir karar alan Hanzade, Ceyhun'u da ikna ederek herkesten gizli Emir'i Leyla'ya teslim etti.
LEYLA, EMİR'LE BİRLİKTE KAÇTI
Ceyhun'un yardımıyla Emir'e kavuşan Leyla, oğluyla birlikte İstanbul trenine bindi. Ceyhun, İstanbul'da güvendiği bir arkadaşının onları karşılayacağını, yeni pasaportları hazırlandıktan sonra da yurt dışına çıkabileceklerini anlattı. Leyla'nın oğlunu alıp trenle kaçacağını fark eden Kenan, hızla gara gitti.
Kenan istasyona ulaştığında tren hareket etmişti. Öfkeyle Ceyhun'a saldırırken Ceyhun, bir çocuğu annesine kavuşturduğu için yaptığının arkasında durdu. Kenan ise Leyla'yı yıllar önce bir batakhanede başka bir adamın kollarında gördüğünü Ceyhun'a da anlattı. Duydukları karşısında sarsılan Ceyhun, Kenan'ın Leyla'yı hayatından neden çıkardığını o anda öğrendi.
Leyla, olanlardan habersiz, üç yıl sonra kavuştuğu oğluna sarıldı. Emir, karşısındaki kadının annesi olduğunu öğrenirken Leyla da uzun zamandır özlemini çektiği oğluyla ilk kez baş başa kaldı.