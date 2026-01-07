Eşref Rüya 28. Bölüm Bu Hafta Yayınlanmayacak! 7 Ocak Kanal D Yayın Akışı Değişti
Eşref Rüya dizisi, prodüksiyon ekiplerinin yılbaşı molası ve kanalların yıllık yayın planlaması doğrultusunda 7 Ocak 2026 tarihli yayın akışından çıkarıldı. Geçtiğimiz bölümde Nisan'ın vurulmasıyla heyecanın doruğa çıktığı dizi, 14 Ocak akşamı yayınlanacak 28. bölümüyle kaldığı yerden devam ederek izleyicilerin sorularına yanıt verecek.
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program Adı
|Durumu
|07:00
|Yabancı Damat
|Dizi - Tekrar
|09:00
|Neler Oluyor Hayatta?
|Aktüel - Canlı
|11:00
|Yaprak Dökümü
|Dizi - Tekrar
|14:00
|Gelinim Mutfakta
|Yarışma - Yeni Bölüm
|16:45
|Arka Sokaklar
|Dizi - Tekrar
|18:30
|Kanal D Ana Haber
|Haber - Canlı
|20:00
|Eşref Rüya
|Dizi - Tekrar Bölüm
|23:15
|Beyaz'la Joker
|Eğlence - Tekrar
|01:45
|Titana Saldırı
|Yabancı Sinema
|03:15
|Poyraz Karayel
|Dizi - Tekrar
|05:00
|Üç Kız Kardeş
|Dizi - Tekrar
Fotoğraflar: Kanal D, Youtube