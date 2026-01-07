Eşref Rüya 28. Bölüm Bu Hafta Yayınlanmayacak! 7 Ocak Kanal D Yayın Akışı Değişti

EŞREF RÜYA DİZİSİNE NEDEN ARA VERİLDİ?

Türkiye'deki televizyon kanalları, her yılın ilk haftasında reklam birim fiyatlarının belirlenmesi ve yıllık anlaşmaların güncellenmesi süreciyle bağlantılı olarak dizi yayınlarına ara vermektedir. Eşref Rüya dizisi de bu sektörel planlama dahilinde 7 Ocak akşamı yayınlanmıyor.