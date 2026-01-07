PODCAST CANLI YAYIN

Eşref Rüya 28. Bölüm Bu Hafta Yayınlanmayacak! 7 Ocak Kanal D Yayın Akışı Değişti

Eşref Rüya dizisi, prodüksiyon ekiplerinin yılbaşı molası ve kanalların yıllık yayın planlaması doğrultusunda 7 Ocak 2026 tarihli yayın akışından çıkarıldı. Geçtiğimiz bölümde Nisan'ın vurulmasıyla heyecanın doruğa çıktığı dizi, 14 Ocak akşamı yayınlanacak 28. bölümüyle kaldığı yerden devam ederek izleyicilerin sorularına yanıt verecek.

Eşref Rüya dizisi, yılbaşı tatili ve prodüksiyon arası sebebiyle 7 Ocak 2026 tarihli Kanal D yayın akışından çıkarıldı. Nisan karakterinin kaçırılma sahnesiyle yarım kalan hikaye, 14 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 28. bölümle netlik kazanacak.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarının çarşamba akşamları ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, televizyon kanallarının yıllık reklam anlaşmaları ve yılbaşı tatili planlaması kapsamında 7 Ocak 2026 tarihinde yayın akışında yer almadı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı yapımın 28. yeni bölümü, bir haftalık zorunlu aranın ardından 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Kanal, dizi saatinde izleyicilerine yabancı sinema filmi seçeneği sunacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNE NEDEN ARA VERİLDİ?

Türkiye'deki televizyon kanalları, her yılın ilk haftasında reklam birim fiyatlarının belirlenmesi ve yıllık anlaşmaların güncellenmesi süreciyle bağlantılı olarak dizi yayınlarına ara vermektedir. Eşref Rüya dizisi de bu sektörel planlama dahilinde 7 Ocak akşamı yayınlanmıyor.

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM ÖZETİ: YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAK GELİŞMELER

Eşref Rüya 28. bölüm fragmanından ve resmi özetinden derlenen bilgilere göre yeni bölümde şu olaylar yaşanacak:

  • Nisan Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor: Otel açılışında vurulan Nisan, hastanede gözlerini açar ancak tehlike geçmemiştir. Eşref onu korumak için elinden geleni yapsa da Nisan, hastaneden kimliği belirsiz kişilerce kaçırılır ve yeniden ölümle burun buruna gelir.

  • Yetimler İkiye Bölünüyor: Eşref, oteli Kadir'den geri aldıktan sonra eski evi de almak için harekete geçer. Kadir'e karşı açılan bu savaşta yetimler iki farklı cepheye bölünerek büyük bir iç hesaplaşma yaşar.

  • Sadık'ın Ölümü Eşref'i Değiştiriyor: Sadık'ın gözleri önünde can vermesiyle Eşref'in merhameti yerini intikam hırsına bırakır. Eşref için artık Kadir ile olan mücadele geri dönülemez bir noktaya ulaşır.

  • Selma'nın Tehlikeli Planı: Selma, elindeki cinayet görüntülerini kullanarak Nisan üzerinden Eşref'i köşeye sıkıştırmaya devam eder. Nisan, Eşref'ten sakladığı sırlar ve Selma'nın baskısı arasında büyük bir vicdan azabı çeker.

  • Büyük Yüzleşme: Sevdiği adam için hayatını riske atan Nisan, kaçırılma olayının ardından Eşref ile hararetli bir yüzleşme yaşayacaktır.

7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı Durumu
07:00 Yabancı Damat Dizi - Tekrar
09:00 Neler Oluyor Hayatta? Aktüel - Canlı
11:00 Yaprak Dökümü Dizi - Tekrar
14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma - Yeni Bölüm
16:45 Arka Sokaklar Dizi - Tekrar
18:30 Kanal D Ana Haber Haber - Canlı
20:00 Eşref Rüya Dizi - Tekrar Bölüm
23:15 Beyaz'la Joker Eğlence - Tekrar
01:45 Titana Saldırı Yabancı Sinema
03:15 Poyraz Karayel Dizi - Tekrar
05:00 Üç Kız Kardeş Dizi - Tekrar

