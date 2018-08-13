Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazda Meryemin yerine kim gelecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son dakika gelişmeleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem'in yerine kim gelecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son dakika gelişmeleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'nin en sevilen ve en çok izlenen dizisi olarak bu sezon da varlığını sürdürecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, uzun yıllardır devam eden ana oyuncu kadrosunda değişikliğe gitti. Deniz Çakır ve Olgun Şimşek ayrılığının hemen ardından yeni bir isim gündeme düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem'in yerine o isim mi gelecek? EDHO severler diziye dahil olacak yeni ismi nasıl karşılayacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son dakika gelişmeleri...
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 17:48:49 Güncelleme: 17:58:57
ATV'nin reyting rekorları kıran ve en çok izlenen dizilerinin başında gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son günlerde sular durulmuyor her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak dizinin başrol oyuncularından Meryem'e hayat veren Deniz Çakır'ın dizinin kadrosundan çıkarılması ise büyük yankı uyandırdı.
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